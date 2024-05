In Australia senza diversi big: mister Bonera è senza Leao e Pulisic

È da poco terminato il campionato di Serie A 2023/24, ma per finire la stagione dal punto di vista degli impegni di campo, manca ancora una particolare gara da giocare. Siamo infatti alla vigilia della partenza per l'Australia, dove i rossoneri affronteranno la Roma in amichevole a Perth, fischio d'inizio venerdì 31 maggio alle 13.00 italiane (le 19.00 locali) all'Optus Stadium. Nel Milan, allenato per l'occasione da Daniele Bonera mancheranno diversi importanti protagonisti:

Infatti, venerdì contro i giallorossi mancheranno Mike Maignan, ancora alle prese con la lussazione al dito della mano sinistra, Christian Pulisic e Rafa Leao, assente per motivi personali. Oltre a loro, assenti anche Mirante, Bennacer e l'infortunato Chukwueze.

I CONVOCATI PER MILAN-ROMA IN AUSTRALIA

Questo l'elenco dei nostri giocatori convocati:

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.

Allenatore: Daniele Bonera