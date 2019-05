In Champions è dominio britannico

(ANSA) - LONDRA, 09 MAG - Stampa britannica in estasi dopo l'impresa del Tottenham che ha conquistato la sua prima finale di Champions. Protagonista della vittoria sull'Ajax, Luca Moura, oggi su tutte le prime pagine. "Moura the same" gioco di parole tra il nome del brasiliano e l'espressione inglese che significa "identico", è il titolo più ricorrente, usato da Daily Star, Daily Express e Sun. Didascalia d'obbligo per ricordare anche il capolavoro del Liverpool, prossimo avversario degli Spurs in finale. Se quello dei Reds era stato ribattezzato "il miracolo di Anfield", "ora il miracolo è di Moura" apre il Daily Telegraph". Per Independent "Moura è l'uomo dei miracoli per gli Spurs". "E' successo di nuovo", il titolo scelto dal Times, con doppio riferimento: all'impresa dei Reds contro il Barcellon. "Puoi fare qualsiasi cosa", titola il Guardian. Ma quella di Johan Cruyff resterà per sempre la notte di Moura, come ricorda il Mirror, con l'ennesimo gioco di parole: "One Moura miracle", ovvero "un miracolo in più".