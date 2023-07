In che ruolo gioca Loftus-Cheek? La risposta del diretto interessato

MilanNews.it

Intervistato da Milan Tv, il neo acquisto del Milan Ruben Loftus-Cheek ha parlato anche del suo ruolo in campo. Queste le sue dichiarazioni al cnaale tematico: "Sono abituato a giocare in molti ruoli. Credo che il ruolo in cui possono essere più efficace sia a centrocampo, giocando box-to-bocin modo da poter arrivare in area e segnare, ma anche tornare indietro e difendere con la mia fisicità. E' quello che voglio fare in Serie A"