In corso la vendita libera dei biglietti per Milan-Rennes (senza la Cuore Rossonero)

La campagna europea del Milan riparte con la sfida di andata del playoff di Europa League contro i francesi del Rennes, in programma a San Siro giovedì 15 febbraio alle ore 21.00 a San Siro, in quello che sarà il primo confronto nella storia delle due squadre.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Rennes sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e attraverso i circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 16.00 di mercoledì 27 dicembre alle 23.59 di giovedì 28 dicembre, ogni abbonato alla stagione 2023/24 potrà acquistare un biglietto nei settori disponibili, con prezzi a partire da 19€. Ciascun abbonato potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti, intestati sempre a tifosi che hanno sottoscritto la tessera stagionale 2023/24.

Vendita libera: a partire dalle ore 15.00 di venerdì 29 dicembre e fino a esaurimento posti.

Non è necessario essere in possesso della CRN Card, ciò nonostante sarà inibito l'acquisto ai residenti in: Andorra, Austria, Belgio, Francia, Liechtenstein, Lussemburgo, Principato di Monaco e Svizzera.

PROMOZIONI

A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16 - se accompagnati da un adulto che contestualmente acquista un biglietto a prezzo pieno - potranno usufruire della tariffa speciale da 19€ in determinati settori.

CLUB 1899

A partire dalle ore 17.00 di mercoledì 27 dicembre, sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione "Club 1899", sono acquistabili anche le esperienze Premium con Hospitality.