In Europa "SPA" non è giallo? Gil Manzano risparmia l'espulsione ad uno Skriniar pasticcione

Minuto 62 di Milan-PSG di ieri sera, parziale già sul 2-1. Loftus-Cheek prende palla sulla trequarti rossonera e decide di continuare a fare quello che ha fatto per tutta la partita: arare il campo facendo rimbalzare i giocatori del PSG come se fossero di gommapiuma. La trattorata di Ruben si protrae fino ai 25 metri dalla porta difesa da Donnarumma, punto in cui Skriniar lo butta giù fallosamente.

L'arbitro Gil Manzano dapprima concede il vantaggio, poi fischia fallo quando Pulisic gli fa cenno di volere invece il fischio. Tutto giusto, tutto regolare, tranne che per una cosa: dov'è il giallo per SPA? Per i più distratti, SPA è l'acronimo di "stop a promising attack", ovvero interrompere una promettente azione d'attacco: infrazione che viene punita automaticamente con un giallo. Il fischietto spagnolo però si dimentica il cartellino nell'astuccio, tra l'incredulità dei giocatori in campo e dei tifosi sugli spalti.

Qualche minuto dopo, Leao fa la stessa cosa di Loftus, ovvero fa impazzire in progressione i difensori parigini: anche qui Skriniar è costretto, come spesso gli succede, al fallo per poterlo fermare. La posizione era molto simile, ma qui il direttore di gara si ricorda del giallo. Anche qui la casistica, come qualche minuto prima, recitava "SPA": situazione codificata, giallo automatico. Skriniar è stato quindi fortunato a non essere stato mandato anzitempo negli spogliatoi.