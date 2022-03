In Francia pungono: "Massa sospeso in Italia ma arbitra in Europa"

MilanNews.it

RMC Sport dedica un approfondimento all'arbitro scelto per dirigere la sfida di stasera tra Lilla e Chelsea, ovvero Davide Massa. "L'arbitro in procinto di essere sospeso dalla Serie A dopo l'errore clamoroso in Torino-Inter e già protagonista di un episodio controverso in Napoli-Milan, quando annullò il gol di Giroud consegnando al Napoli tre punti importanti nella lotta Scudetto", si legge. "Questo però non ha influito sulla decisione della UEFA di nominare l'italiano per la partita degli ottavi di ritorno di Champions League"