In Germania ieri sera, a Genova sabato: che tour de force per il Milan

Ieri sera la trasferta a Dortmund in Champions League con il viaggio di rientro in Italia che sarà effettuato in mattinata, sabato alle 20:45 altra trasferta a Genova per giocare l'ottava giornata del campionato di Serie A. È tour de force per il Milan.