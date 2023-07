In giornata prevista una seduta di allenamento del Milan con scarico per chi ha giocato contro la Juve

vedi letture

Dopo l'amichevole giocata alle 19:30 di Los Angeles il 27 luglio, il Milan tornerà già il 28 luglio ad allenarsi, sempre in California. Ci sarà chiaramente una seduta di scarico per chi è sceso in campo dall'inizio contro la Juventus e una classica per il resto del gruppo.