In giornata previsto una seduta di allenamento del Milan a Los Angeles

Dopo l'amichevole giocata alle 19 di Los Angeles il 23 luglio, il Milan tornerà già il 24 luglio ad allenarsi, sempre in California. Ci sarà chiaramente una seduta di scarico per chi è sceso in campo dall'inizio contro il Real Madrid e una classica per il resto del gruppo.