In giornata visite mediche e firma per Kean alla Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 07 LUG - Moise Kean è a Firenze. L'attaccante classe 2000, proveniente dalla Juventus per 13 milioni più 5 di bonus, è il primo e per adesso unico acquisto effettuato dalla Fiorentina: domani il giocatore svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al suo nuovo club fino al 2029 con un ingaggio sui 2,2 milioni a stagione più bonus legati a obiettivi e rendimento. Intanto Kean ha già visitato il Viola Park dove è stato accolto dal nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Sempre domani la squadra viola comincerà il raduno per preparare la nuova stagione.

Mancheranno i nazionali ancora impegnati, come Nico Gonzalez e Martinez Quarta in Coppa America con l'Argentina, o quelli che sono reduci dall'Europeo, quali Milenkovic e Barak. Il primo test sarà il 15 luglio con la Primavera, il secondo il 19 sempre al Viola Park contro la Reggiana poi una mini tournée in Inghilterra a fine mese contro Bolton, Preston e Hull City. (ANSA).