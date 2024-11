In occasione di Milan-Genoa saranno svelati i primi tre membri eletti della Hall of Fame rossonera

vedi letture

Lo spirito delle Festività accende la famiglia rossonera a Milano e in tutto il mondo: nella stagione del suo 125° Anniversario, avvicinandosi alla fine di questo 2024, AC Milan arricchisce ulteriormente il palinsesto di iniziative, digitali e sociali, per rafforzare il proprio rapporto con i tifosi e celebrare questo significativo traguardo nella storia del Club.

A queste iniziative si aggiungeranno anche le celebrazioni per il 125° Anniversario del Club, che vivranno il loro culmine il 15 dicembre, nella partita tra AC Milan e Genoa, match in cui la prima squadra maschile indosserà una speciale maglia celebrativa realizzata con PUMA e disegnata con il supporto dei tifosi rossoneri. La maglia verrà indossata anche dalla prima squadra femminile in occasione del Derby dell’8 dicembre.

Fuori dal campo, il Club svelerà i primi tre “Membri Eletti” della Hall of Fame presented by Emirates – onorando tre leggende che hanno contribuito a scrivere pagine di storia del Club – e ospiterà uno speciale Dinner Gala ad invito, in cui tanti protagonisti del passato, del presente e del futuro della storia rossonera si ritroveranno per condividere le emozioni di questo importante anniversario.