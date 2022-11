In Qatar è sbocciata la stella di Kudus: due club italiani interessati. O è già troppo tardi?

Fonte: di Marco Conterio per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Mohamed Kudus è la stella del Ghana che ha vinto la gara contro la Corea del Sud e ora sogna. Nella rosa delle Black Eagles è stato inserito per questioni di forma tra i centrocampisti ma di fatto il ventiduenne dell'Ajax gioca da mezzala, da trequartista, da esterno d'attacco, da falso nuove. Sa segnare, sa fare assist, ha dribbling, ha rapidità nello stretto, sa giocare in squadre che sappiano tenere il possesso o anche in ripartenza. Kudus è uno dei tanti giocatori scoperti da una delle migliori società nello scouting mondiale come i danesi del Nordsjaelland, che lo è andato a pescare nel Right to Dream. Che è una società creata ad hoc in Ghana per permettere giustappunto ai ragazzi di sognare. Calcio e scuola, in parallelo, col patrocinio proprio del club danese che oltre a fungere come motore sociale in territori disagiati, ne riesce poi anche a ottenere alcuni frutti pregiati che si trasformano poi in capitali economici. Come Kudus.

Uomo mercato. Troppo tardi per l'Italia?

Le ultime voci di mercato raccontano che sia il Milan che la Juventus lo avrebbero seguito durante il Mondiale. Certo è che la gara contro la Corea del Sud di ieri ha dato un segnale chiaro: ora, o mai più. E' questo, nel caso dovessero individuarlo come nome giusto, il momento per agire. O forse è già troppo tardi? L'Ajax è da sempre bottega cara nel cedere i propri giocatori, i rossoneri lo hanno fatto visionare anche in Champions e su Kudus si sta muovendo anche la Premier League.