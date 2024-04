"In questa stagione abbiamo subito troppi gol su calcio d'angolo, siamo molto delusi" Così Adli al termine del derby

"Quando sbagli così prendi gol, lo sapevamo e abbiamo sbagliato ancora purtroppo. In questa stagione abbiamo preso tanti gol su corner e non siamo stati attenti, quando non curi i dettagli a questi livelli è dura. Noi ci abbiamo provato, ma purtroppo non è bastato. Abbiamo molti giovani in squadra e sappiamo che questo progetto è lungo, non basato su un anno o due. Siamo una squadra che può migliorare ancora, però ci dispiace moltissimo aver perso questa partita, moltissimo".

Questo un estratto delle parole di Yacine Adli a MilanTV dopo la disfatta nel derby contro l'Inter. Rabbia e rammarico da parte del centrocampista rossonero, autore comunque di un primo tempo di personalità.