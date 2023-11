In Serie A non si segna più su punizione: i numeri della crisi

"Campionato in punizione", titola così l'edizione odierna de La Stampa. Il quotidiano torinese si sofferma sulle difficoltà lamentate dai calciatori della massima serie italiana quando c'è da segnare su calcio di punizione diretto. Una sorta di tabù, visto che quello segnato da Giacomo Raspadori domenica sera in Napoli-Milan è il primo in assoluto in questa Serie A. Prima di lui era stato Antonio Candreva della Salernitana contro l'Udinese, ma c'è da tornare a maggio.

Gli specialisti dell'attuale Serie A sono Paulo Dybala della Roma, a quota 10 gol su punizione diretyta in carriera, dietro di lui troviamo Cristiano Biraghi della Fiorentina (6), quindi il terzetto con Arkadiusz Milik (Juventus), Domenico Berardi (Sassuolo) e Luis Muriel (Atalanta) a quota 4 gol. Fa storia in negativo invece il caso del Torino, la squadra che lamenta l'astinenza più lunga: un gol su punizione diretta manca ai granata addirittura da sei anni e mezzo, dal centro di Adem Ljajic nel derby con la Juventus.

Quindi, c'è anche un interessante grafico che riassume le ultime dieci stagioni e dal quale si può notare facilmente un andamento generalmente calante, con una piccola e isolata ripresa grazie alle 8 punizioni segnate nel 2019/20. Eccolo:

Stagione 2013/14 di Serie A: 14 gol

2014/15: 8 gol

2015/16: 16 gol

2016/17: 10 gol

2017/18: 10 gol

2018/19: 3 gol

2019/20: 8 gol

2020/21: 5 gol

2021/22: 4 gol

2022/23: 6 gol