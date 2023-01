In Supercoppa il debutto del nuovo fuorigioco semiautomatico

MilanNews.it

La Supercoppa Italiana che mercoledì si giocherà alle ore 20 nostrane a Riyad, Arabia Saudita, è l'ultima prevista dall'attuale contratto tra la Lega e il paese asiatico che avevano messo in conto tre finali nell'arco di un quinquennio. In attesa di nuovi accordi per il futuro, a Riyad debutterà nel calcio italiano il fuorigioco semiautomatico già lungamente adoperato in Champions e ai Mondiali e ora pronto a sbarcare anche in Serie A, dopo che da diverse settimane la squadra arbitrale lo sta testando in maniera non ufficiale. Lo riporta il Corriere dello Sport.