In tribuna stampa non solo i giornalisti: a Euro2024 anche influencer e TikToker a partite e conferenze

La UEFA apre sempre di più le proprie porte al mondo dei social network. Nella giornata di ieri è andato in scena il sorteggio per Euro2024, con l'Italia che è stata inserita nel gruppo con Spagna, Croazia ed Albania. E proprio in merito alla manifestazione che si giocherà il prossimo anno in Germania, scrive il Corriere dello Sport, sono attese novità per quel che riguarda i professionisti che potranno accreditarsi per seguire dal vivo le partite.

Non più solo giornalisti in tribuna stampa, quindi, ma anche i Tik Toker potranno accreditarsi e seguire dal vivo le partite della competizione. La decisione è stata presa dalla UEFA, con i creatori social che potranno seguire le gare, prendere parte alle conferenze e a tutto ciò che ruota intorno alla partita. L'unico limite, come di consueto, riguarda l'impossibilità di riprendere immagini di campo durante i 90 minuti.