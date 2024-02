Incassi a confronto: ecco quanto ha perso il Milan in questa stagione

vedi letture

Nella sua edizione giornaliera, la Gazzetta dello Sport punta il dito sugli incassi drasticamente diminuiti del Milan, in relazione ai risultati raggiunti fino a questo momento. A fare da ago della bilancia, più del campionato e della Coppa Italia, è ovviamente il percorso in Champions League. Nell'anno passato, la cavalcata verso la semifinale ha portato in dote 85 milioni di premi Uefa più un importante incasso di 42.5 milioni dal botteghino, aspetto che quest'anno si perderà del tutto.

Nella stagione in corso, la Champions si è fermata dopo sei partite (tre in casa) e questo ha prodotto i suoi effetti negativi: 42 milioni di premi Uefa, ovvero la metà circa rispetto all'anno scorso, e 19 milioni di botteghino. Una bella campagna in Europa League potrebbe quantomeno ridurre il distacco, e già non sarebbe male, ma l'ammanco è evidente. Anche perchè va anche considerata la mancata qualificazione al Mondiale per Club 2025 che si giocherà negli Stati Uniti: una perdita stimata di 45 milioni.