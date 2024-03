Inchiesta a Casa Milan, il prezzo di vendita del club non è al centro delle indagini

Questa mattina il Corriere della Sera cerca di fare ulteriormente luce sulle motivazioni che hanno spinto la Guardia di Finanza a far scattare indagine e soprattutto perquisizioni nella sede del club rossonero. Secondo quanto riportato dal quotidiano generalista, diversamente da quanto riferito ieri da più parti, è inesatto pensare che il prezzo di vendita sia al centro delle indagini. Tutto ruota piuttosto attorno alla "prospettata prossima cessione di parte delle azioni a investitori arabi interessati". Sarebbe questa la ragione per la quale sono sorti dubbi sul reale passaggio di proprietà da Elliott a RedBird.

Il Milan, secondo i documenti ufficiali, è stato ceduto il 31 agosto 2022 dal Fondo Elliott al Fondo RedBird per una cifra pari a 1.2 miliardi di euro, suddivisa in una parte equity fornita dall'acquirente e nel vendor loan - pratica diffusa - della parte cedente. In tutto questo uno studio di Forbes aveva già sconfessato questa tesi: datato 31 maggio 2023, dallo studio si evince che il valore del Milan si attesti su 1,4 miliardi di dollari (cioè 1,279467 miliardi di euro) con una crescita del 17% rispetto all'analisi del 2022 (quando il Club valeva, dunque, 1.06 miliardi di euro, stessa valutazione proposta da Football Benchmark il 17 agosto 2023 all'interno dello studio "The European Elite 2023"), anno in cui, tra l'altro, il Club rossonero è passato da Elliott a Red Bird per 1,2 miliardi di euro.