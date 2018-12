Incocciati al CorSport: “Radice mi fece esordire in A, ricordo indelebile”

“La notizia mi ha provocato immensa tristezza”. Le parole di Giuseppe Incocciati al Corriere dello Sport, che fu lanciato in serie A proprio da mister Radice quando allenava il Milan: “Resta un segno indelebile l’esordio in serie A, mi ha fatto questo grande regalo. Mi prese sotto braccio e indicando il campo mi disse che toccava a me. Mi ha voluto bene come un figlio. Dispiace tanto perché era un uomo perbene, un sergente di ferro ma tutti lo amavano. Abbiamo lasciato una persona che ha fatto tanto per questo sport”.