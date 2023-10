Incocciati duro: "Milan senza personalità contro il PSG. Quando una squadra è lunga così..."

Beppe Incocciati, ospite di Infinity nel post partita di Psg-Milan, ha parlato così della prestazione infelice dei rossoneri, usciti sconfitti per 3-0: "Sconfitta pesante e meritata. Il Milan ha cercato di tenere botta ma abbiamo visto che la superiorità del Psg è stata tale che non c’è stata gara. Un Milan senza personalità e che deve ricostruire alcune certezze che sembrano perdute. Quando una squadra è lunga come stasera, confrontandosi contro elementi come Mbappe spesso la linea difensiva si è trovata in difficoltà".