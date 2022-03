Incocciati su Napoli-Milan: "Non può perdere nessuno..."

MilanNews.it

Beppe Incocciati, ex calciatore di Napoli e Milan, si è così espresso a TMW sulla sfida di domenica sera: "Se si pensa che il capocannoniere è Ibra ci vorrebbe qualcosa in più, proprio perchè poi incontra il Napoli che ha la miglior difesa del campionato: ragionando con i numeri c'è un vantaggio per il Napoli però in generale c'è tanto equilibrio in questo campionato e si vede. Questa partita ricopre una grande importanza, l'una e l'altra sanno che non possono mollare. Un occhio lo daranno anche all'Inter che è in difficoltà di autostima e fisico. Avendo i nerazzurri la partita con la Salernitana e un recupero da giocare, al Maradona non può perdere nessuno".