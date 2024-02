Incomprensione nel post partita, Gabbia difende Thiaw e Costacurta risponde stizzito

Qualche incomprensione tra Matteo Gabbia e Billy Costacurta nel post partita di Monza-Milan su Sky Sport.

Tutto nasce dall’ex difensore rossonero che apostrofa come “gravi” gli errori di Thiaw che hanno portato ai primi due gol. Il numero 46 logicamente difende il suo compagno di squadra: “Io penso che ogni volta che si subisca gol o più gol sia una responsabilità di squadra. Sicuramente gli errori indivuali nel calcio ci sono e condizionano poi quella che può essere la partita ed il risultato, però sminuire un giocatore non è corretto nè giusto.. Okay, ha sbagliato un giocatore in un'occasione, ma il calcio è un gioco di squadra e potevamo lavorare meglio di squadra".

Una risposta che evidentemente è mal interpretata da Costacurta, che tuona: “Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato (Thiaw, ndr)? Non sarai corretto tu, perché è un tuo compagno di squadra. Non devi dire che io non sono corretto, io sono un analista, non devo difendere i compagni come te”.

La discussione infine termina qui e scivola tra le pieghe della trasmissione, con Caressa che ha provato a spiegare al suo ospite come la risposta di Gabbia fosse tutt'altro che irrispettosa.