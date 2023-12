Incredibile al Maradona: il Napoli crolla, è 4-0 Frosinone

Il Napoli crolla: il Frosinone di Di Francesco, dopo aver terminato il punteggio sullo 0-0, travolge i partenopei con un incredibile 4-0 nella seconda frazione di gioco. In gol Barrenechea al 65', Caso al 70', Cheddira e Harroui in pieno recupero. Ai quarti di Coppa Italia dunque ci va il Frosinone, con il Napoli che ferma subito la sua corsa e si concentrerà esclusivamente sul campionato e sulla Champions League, in cui agli ottavi ha pescato il Barcellona.

E il Milan? I rossoneri di Stefano Pioli esordiranno in Coppa Italia il 2 gennaio alle 21, contro il Cagliari a San Siro, e cercheranno di mantenere aperte le porte di tutte e tre le competizioni: campionato, in cui lo scudetto sembra molto complicato ma non impossibile, Europa League, in cui il MIlan ha pescato il Rennes come avversaria dei playoff, e proprio la Coppa Italia.