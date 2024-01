Incredibile Ibrahimovic: nelle ultime tre trasferte a Udine ha segnato solo lui

Il Milan di Stefano Pioli si prepara per l'importante e delicata sfida di sabato sera, in programma alle 20:45 sul difficile campo dell'Udinese, con i Friulani reduci dal buon pareggio ottenuto in casa della Fiorentina. Nel Milan si respira aria di fiducia e ottimismo vista la bella prestazione, e vittoria, ottenuta contro la Roma dell'ormai ex Mourinho. Anche il calciomercato rossonero è in continua evoluzione, con il Milan che spinge per regalare a Pioli un difensore importante già in questa sessione invernale: il nome lo conoscete ormai, è quello di Alessandro Buongiorno del Torino.

Questo però, è un curioso e particolare focus dedicato al Senior Advisor di Red Bird, e quindi del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Infatti lo svedese è al momento l'ultimo e unico marcatore del Milan delle ultime tre trasferte a Udine: Udinese-Milan 2020\2021 0-1, Udinese-Milan 2021\2022 1-1 e Udinese-Milan 2023\24 3-1, ultimo gol ufficiale di Ibrahimovic con la maglia del Milan.