Incredibile in Qatar, presidente scende in campo: scontro diretto per il primo posto sospeso

Quello che è accaduto durante la partita tra Al Wakrah e Al Sadd nel 13° turno in Qatar è qualcosa di clamoroso. Nello scontro diretto per il primo posto, un "incidente" ha costretto l'arbitro a sospendere l'incontro per un po' di tempo dopo aver concesso un rigore in favore degli ospiti, già primi in classifica con 4 punti di vantaggio dopo 12 partite, e con la possibilità dunque di allungare ulteriormente sui rivali.

Come riportato da FootMercato.net, Sheikh Khalifa bin Hassan Al-Thani, presidente della squadra di casa, è sceso in campo per protestare platealmente con il direttore di gara in seguito alla sua decisione. La lunga pausa, tra le altre cose, ha probabilmente destabilizzato Akram Afif, calciatore incaricato di calciare il tiro dagli undici metri, che ha fallito la chance per lo 0-1 e così il match si è concluso sullo 0-0. Di seguito è allegato il video integrale della scena pubblicato su X: