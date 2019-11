Incubo Milan: sesta sconfitta in 11 gare. Problemi mai risolti

Il Milan continua a perdere. Anche contro la Lazio c’è stato un altro ko importante, il sesto in appena 11 giornate di campionato. La squadra di Pioli è uscita perdente dal confronto con la Lazio, che dopo 30 anni è riuscita a battere i rossoneri a San Siro. La stagione per la formazione milanista non decolla, e va avanti a piccoli passi, e intanto vede la zona Europa League allontanarsi ulteriormente. Eppure il primo tempo contro gli uomini di Inzaghi non è stato del tutto negativo, ma nella ripresa c’è stato un calo dal 60esimo in poi, con gli ospiti che hanno preso il sopravvento e siglato il gol vittoria con Correa. “Non abbiamo messo in campo solo cuore e coraggio, abbiamo giocato anche bene”, ha spiegato nel post gara Pioli. “E' mancata un pizzico di attenzione quando abbiamo preso gol. Si poteva evitare la loro ripartenza, purtroppo abbiamo preso un gol evitabile”, analizza il tecnico. “E' un peccato perchè la prestazione della mia squadra mi è piaciuta. Non ho detto nulla, ma non capisco perchè noi abbiamo avuto un giorno in meno di riposo. Questo comunque non cambia la prestazione dei ragazzi. Dobbiamo continuare a lavorare".

Secondo Pioli non è tutto da buttare, ed in effetti il Milan se l’è giocata contro un avversario difficile, ma in questo momento i rossoneri per avanzare in classifica dovranno mettere qualcosa in più in campo, perché ciò che si è visto fino ad ora non basta. "Non mi sento in un labirinto, la squadra è in crescita. Era importante vincere per tante cose ma la squadra l’ha prestazione l’ha fatta creando anche dei pericoli alla difesa avversaria”, ha detto Pioli. Da domani inizia il lavoro che porterà il Milan all’impegno in casa della Juve domenica prossima. Altra sfida di grande valore ma soprattutto molto difficile per la compagine milanese.