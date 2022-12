Infantino annuncia un Mondiale per Club a 32 squadre dal 2025

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - DOHA, 16 DIC - Novità in vista nei calendari internazionali Fifa. Le ha annunciate il presidente Gianni Infantino, in una conferenza stampa di bilancio del Mondiale Qatar 2022. Dal 2025, il Mondiale per club si trasformera' in un torneo estivo per 32 squadre, come quello delle nazionali, con cadenza quadriennale. La finestra di marzo sara' usata per tornei a quattro nazionali di divers confederazioni, da tenere negli anni pari. Le due finestre di settembre e ottobre dovrebbero essere accorpate in una sola, con quattro partite invece che due piu' due. Sara' lanciato un Mondiale per club anche nel calcio femminile. Sara' invece rivisitata la formula del Mondiale 2026 a 48 squadre: invece de 16 gironi da 3, probabili 12 da quattro (ANSA).