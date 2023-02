Infantino: "Grazie a chi mi ha aiutato a rendere migliore la Fifa"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il 26 febbraio 2016 Gianni Infantino venne eletto presidente della Fifa e, in occasione del settimo anniversario, il n.1 del calcio mondiale ha postato su Instagram un video per ringraziare "tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio rivoluzionario - afferma e mi hanno aiutato a rendere la Fifa un'organizzazione migliore, adatta all'obiettivo di rendere il calcio veramente globale e unire il mondo attraverso il nostro meraviglioso sport". "Sono a Parigi per preparare i Best Fifa Awards che andranno in scena domani - ricorda il presidente della Fifa - ma oggi è un giorno molto speciale per me. Sette anni fa fui eletto presidente, sette anni che sono volati come sette secondi. Avremo tempo per ripercorrerli e guardare anche ai piani per i prossimi anni a venire.