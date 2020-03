Infantino incontra il direttore della OMS: "Collaborazione per contrastare l'epidemia"

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha incontrato ieri il direttore generale della World Health Organization, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, al quartier generale della WHO a Ginevra per discutere di come il calcio possa aiutare l'organizzazione a rispondere alla pandemia da coronavirus e quali misure vanno prese: "Tutti gli organismi sportivi devono essere pronti a seguire le disposizioni nazionali, sulla base di accurate valutazioni del rischio, per organizzare eventi sicuri o ontraprendere altre azioni necessarie a tutela della salute dei tifosi, giocatori, allenatori e comunità più ampie". FIFA e OMS lavoreranno insieme con altre figure di spicco nel mondo del calcio per avviare una campagna di sensibilizzazione congiunta e si impegneranno in varie iniziative per garantire che tutte le persone ricevano i consigli necessari per proteggere la propria salute e quella della comunità.