Infantino: Mondiale'22 anche fuori Qatar

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Disputare alcune gare del Mondiale del 2022 non solo in Qatar, paese organizzatore, ma anche nei paesi limitrofi per realizzare così il progetto dell'allargamento della rassegna iridata a 48 squadre. E' l'ipotesi allo studio della Fifa, come annunciato oggi dal presidente Gianni Infantino, a Roma. "Stiamo studiando la fattibilità, bisogna vedere se ci sono le infrastrutture, ma vista la geografia del Qatar, un Paese molto piccolo, possiamo porci la domanda se far giocare alcune partite nei paesi limitrofi - ha spiegato Infantino -. La situazione geopolitica è complessa, ma se Trump può incontrarsi con il presidente della Corea del Nord allora tutto è possibile". Il numero uno della Fifa ha poi sottolineato che "il Qatar è aperto a studiare la questione, vediamo se lo sono anche i paesi limitrofi. Se possibile avremo uno straordinario mondiale a 48 squadre, altrimenti sarà fantastico lo stesso". "Io - ha concluso - sono felice in entrambi i casi, ma non vedo niente di male nel provarci".