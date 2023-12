Infermeria Milan, tutti i numeri da mani nei capelli: solo 6 giocatori indenni

L'infermeria del Milan è piena e quest'anno non è una novità, ma la regola. Un'abitudine di cui non bisogna andare fieri ma per la quale, anzi, c'è da mettersi le mani nei capelli soprattutto se si guardano i numeri che sono sconcertanti. Non siamo neanche arrivati al giro di boa del campionato e gli infortuni sono già saliti a 30. Di questi ben 21 sono di natura muscolare e solamente 9 di altro tipo.

Fa ancor più impallidire la statistica sui giocatori coinvolti. Della rosa intera del Milan solamente sei giocatori si sono ancora salvati dall'infermeria. Gli altri 22 invece si sono fermati ai box. Gli indenni sono Mirante, Florenzi, Reijnders, Adli, Romero e Giroud.