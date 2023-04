Inferno a San Siro, low profile verso Napoli. Mondo Milan da 'Altrimenti ci arrabbiamo'

Non è un caso che gli stati d'animo siano gli stessi. Dal ritorno post pandemia, giocatori, staff e tifosi hanno sempre vissuto in simbiosi: tra medie elevatissime e record d'incassi a San Siro alle massicce presenze in trasferta... Il mondo rossonero, su questo tema, è veramente molto unito. E lo è stato anche all'immediata vigilia del match fino ad ora più importante della stagione: il quarto di finale di ritorno di Champions League da giocare contro il Napoli a Napoli. I rossoneri hanno lasciato sfogare gli avversari - tesserati, opinionisti, stampa di parte e tifosi - lasciando loro la libertà di suonarla e cantarla su arbitraggio, favoritismi vari e presunti rimandi e contro-rimandi di illazioni.Come spesso accaduto anche durante la stagione culminata con lo Scudetto, il mondo milanista ha assorbito critiche e argomentazioni, ipotesi fantasiose e orgogliosismi, incamerando il tutto in un silenzio quasi surreale. Un silenzio d'attesa. Perché poi è sempre il campo a parlare. La storia del Milan di Pioli e di questa rosa in particolare, tra l'altro, parla piuttosto chiara: quando arrivano stimoli così forti e contrari dall'esterno, la reazione è spesso stata quella di un noto film di Bud Spencer e Terence Hill: "Altrimenti ci arrabbiamo". I milanisti, di Milano e non, sperano sportivamente che non resti solo un bel titolo da cinema nella casa di De Laurentiis.