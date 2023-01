Infortunati Milan: il punto sui rientri dei calciatori rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Divock Origi e Simon Kjaer saranno a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di domani contro il Lecce e per la successiva sfida all'Inter in Supercoppa Italiana, per la quale potrebbe essere recuperato anche Ante Rebic. Krunic, invece, punta al rientro per la Lazio. Tra fine gennaio e inizio febbraio sono previsti i rientri di Florenzi e Ballo-Touré, mentre restano indefiniti i tempi di recupero di Maignan e Ibrahimovic.