Infortunati Milan: le ultime news su Leao, Krunic, Messias e Bennacer

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV alla vigilia della sfida contro lo Spezia sugli infortunati: "L'infortunio di Bennacer non ci voleva, sia per il momento della stagione che per la delicatezza del ko. Leao con lo Spezia non ci sarà, ma domenica dovrebbe tornare in gruppo ed essere disponibile per il ritorno con l'Inter. Lo stesso vale per Krunic e Messias. I prossimi quattro giorni saranno decisivi per la nostra stagione: dobbiamo vincere quattro partite per andare in Champions League anche il prossimo anno".