Infortunati Milan: oggi gli esami per Leao e Calabria. Nazionali in forse

Dopo i risentimenti al flessore accusati ieri durante Lecce-Milan, sia Rafael Leao che Davide Calabria saranno valutati in giornata con esami medici per stabilire con precisioni i rispettivi infortuni e capire se rispondere o meno alle convocazioni in nazionale.