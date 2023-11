Infortuni? Miglioreremo. Gruppo spaccato? È il migliore. Ibra? C'è già tutto. Pioli spazza ogni critica. Ora ne manca solo una

Sono state due settimane complicate in casa Milan: al solo punto in tre partite raccolto nei tre big match contro Juventus, PSG e Napoli, con relative discussioni su quale fosse la tattica migliore da adottare volta per volta, si è aggiunto l'annoso problema dei tanti infortuni che, come da qualche stagione a questa parte, attanaglia e riempie di nubi gli animi dei tifosi rossoneri e limita la forza della rosa di Pioli.

Il tecnico rossonero, però, in conferenza stampa ha cercato di tirare una riga e di rispondere, promettendo di farlo anche sul campo, sulle critiche prima citate. Ed è opportuno, quindi, proporre a tal proposito un elenco puntato:E alle critiche citate ne manca solo una: tornare a vincere. E bisognerà farlo subito, stasera a San Siro contro l'Udinese.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Tra infortuni e PSG, il Milan deve tornare a vincere contro l’Udinese, ma mister Stefano Pioli deve anche gestire le risorse e le forze considerando l’impegno di martedì in Champions e le tante assenze per problemi fisici. Quasi obbligata, di fatto, la formazione titolare: Maignan in porta, Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Krunic e Reijnders da mediani con Musah esterno a destra e Leao a sinistra, davanti Giroud con uno tra Jovic (favorito) e Okafor. Recuperato per la panchina Loftus-Cheek. Assenti Pulisic e Chukwueze.