Infortunio muscolare per Musah: recupero previsto per il Sassuolo

Dopo il Monza, Yunus Musah è stato costretto a saltare anche la gara di venerdì sera in casa della Salernitana: il centrocampista rossonero non aveva ancora recuperato dal problema muscolare che lo sta tormentando negli ultimi giorni. Il giocatore americano punta a tornare in campo il 30 dicembre nella sfida casalinga del Diavolo contro il Sassuolo alle 18.

Arrivato in estate a titolo definitivo a Milanello dal Valencia, Musah ha collezionato finora 18 presenze tra campionato e Champions League e nelle ultime settimane è diventato un titolare inamovibile della squadra di Pioli. Per fortuna il suo stop non è nulla di grave e quindi dovrà stare fuori solo pochi giorni.