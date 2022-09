Infortunio Osimhen, Spalletti: "È un qualcosa che può capitare e mettere in preventivo"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spaletti, allenatore del Napoli, ha parlato così delle condizioni di Osimhen: "Mi attengo alla nota ufficiale, dispiace ma è un qualcosa che può capitare e mettere in preventivo, abbiamo elementi altrettanto forti per sostituirlo. Per il suo ruolo Simeone o Raspadori... sarà uno di loro due, per essere più precisi bisogna attendere domani. Funziona così nelle gare ravvicinate bisogna prendersi tutto il tempo, ma stanno bene entrambi".