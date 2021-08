Inghilterra, Foden: "Volevo vincere la finale, peccato che non ci siamo riusciti"

Fhil Foden, centrocampista offensivo dell'Inghilterra, si è così espresso a SkySportUK sull'Europeo: "Spero di poter tornare a giocare presto. Mi fa ancora un po' male, è stato un peccato che sia successo prima della finale dell'Europeo ma sto lavorando sodo in palestra. Finale? Ricordo di aver parlato con il CT quando mi sono infortunato e sono scoppiato a piangere, ero devastato per il fatto che ero infortunato. Ma volevo solo che la squadra ha vincesse, è un peccato che non ci siamo riusciti. Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi, quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto la storia arrivando in finale e quest'esperienza ci aiuterà nelle prossime occasioni. Dopo la finale è stato così bello vedere come erano tutti uniti nello spogliatoio. È stato un momento speciale, da condividere con la squadra. In vista della Coppa del Mondo, quell'esperienza di Wembley può solo aiutarci".