Inghilterra, i convocati per le sfide contro Malta e Macedonia del Nord: non c'è Tomori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha reso noto la lista dei convocati per i match contro Malta e Macedonia del Nord, validi per le qualificazioni a Euro 2024. Nell'elenco non è presente nemmeno questa volta il difensore rossonero Fikayo Tomori. Ecco la lista dei convocati inglesi per queste due partite: