Inghilterra, test con Brasile e Belgio in vista di Europei

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Già qualificata alla fase finale di Euro 2024 grazie alla vittoria sull'Italia a Wembley, l'Inghilterra ha organizzato due amichevoli in preparazione al torneo continentale, ospitando il Brasile il 23 marzo prossimo e tre giorni dopo il Belgio, a sua volta già possessore del pass per la Germania. "Sono felice di disputare due partite con avversari forti a marzo mentre ci avviciniamo alla fase finale degli Europei - ha commentato il ct, Gareth Southgate -. È importante cogliere ogni occasione per metterci alla prova contro i migliori avversari". "Ora ci aspettano le ultime due partite del girone di qualificazione contro Malta e Macedonia del Nord.

Ottenere due risultati positivi è essenziale se vogliamo assicurarci di essere la testa di serie nel sorteggio degli Europei del prossimo mese - ha aggiunto il tecnico inglese -. Non possiamo permetterci di pensare che il lavoro sia finito perché c'è ancora del lavoro da fare, mentre ogni secondo trascorso insieme in campo conta se vogliamo darci le migliori possibilità di successo la prossima estate". (ANSA).