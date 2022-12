Iniesta: "Messi è il migliore, con o senza Coppa del Mondo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Federico Gaetano

Andrés Iniesta, ex centrocampista del Barcellona, ha rilasciato un'intervista a Marca soffermandosi anche su Leo Messi: "Con o senza Coppa del Mondo, il migliore è lui. Per me non era necessario che vincesse il Mondiale perché fosse considerato il migliore. E comunque credo che i suoi detrattori troveranno d'ora in poi un'altra scusa per non sconfessare le proprie idee".