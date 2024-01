Inizia il mercato, ma senza Decreto Crescita: club penalizzati già nell'immediato

Il calciomercato di gennaio è iniziato ufficialmente oggi, con il Milan che inizia a muoversi per portare a Milanello le prime pedine: Gabbia è atteso in serata, mentre nel pomeriggio c'è stato un incontro con l'agente di Filippo Terracciano, terzino del Verona.

I rossoneri quindi non rimarranno con le mani in mano, anzi: niente investimenti azzardati o passi più lunghi della gamba, ma volontà chiara come sempre di cogliere occasioni ed opportunità senza tirarsi indietro. In ogni caso, inutile nascondersi dietro ad un dito: la scelta del Governo di non prolungare almeno fino a fine febbraio il Decreto Crescita avrà una serie di conseguenza tangibili fin da subito.

Il Milan continuerà come sempre a investire X, e con X intendiamo il massimo che attualmente può permettersi, tra ricavi e entrate dal player trading come successo la scorsa estate. Solo che prima se con X si riusciva a corrispondere ad un calciatore proveniente dall'estero un netto più alto grazie a questo sgravo fiscale ora, sempre di fronte ad una proposta X (per il club è importante l'ingaggio lordo, non il netto) il netto che verrà corrisposto sarà più basso rispetto al passato. Come sempre il Milan scandaglia il mercato senza nessun tipo di preclusione verso la nazionalità dei calciatori, ma è comunque bene sapere che adesso sarà ancora più difficile attirare dall'estero il Pulisic della situazione.

Facciamo un esempio pratico con Guirassy, attaccante dello Stoccarda che piace molto. Il guineano, con passaporto francese, ha una clausola appetibile da 17 milioni di euro. E infatti la concorrenza non manca: ha ammiratori anche in Premier League. In questo caso le difficoltà sorgono quando si parla di stipendio: il calciatore chiede tra i 4 e i 5 milioni di euro, senza decreto crescita parliamo di un lordo tra i 7,5 e i 9,4 milioni all'anno. Uniti ad un potenziale ammortamento di 3,7 milioni l'anno con un contratto di 4 anni e mezzo arriviamo ad un costo annuo tra gli 11,2 e i 13,1 milioni. Cifre al momento decisamente alte.