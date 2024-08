Inizia la Supercoppa europea: il Real vuole staccare Milan e Barcellona

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Il primo trofeo internazionale della nuova stagione calcistica si assegna domani nello Stadio Nazionale di Varsavia. Il Real Madrid, detentore della Champions League, e l'Atalanta, vincitrice dell'Europa League, si contendono la 50/a Supercoppa Europea. Sia i Blancos che la Dea vanno a caccia di un risultato storico: gli spagnoli per staccare, nella classifica all time dei più vittoriosi della competizione, Milan e Barcellona; i nerazzurri per riportare, in Italia, un trofeo che manca dal 2007 quando a conquistarlo, guarda caso, fu proprio Ancelotti alla guida del Milan. Gli esperti Sisal ritengono il Real Madrid favorito a 1,50 contro il 5,75 dell'Atalanta mentre si scende a 4,50 per il pareggio.

Bilancia che pende dalla parte dei campioni d'Europa in carica anche per la conquista del trofeo: 1,30 per la sesta Supercoppa mentre il primo storico successo della Dea è offerto a 3,60. Si preannuncia una gara ricca di emozioni tanto che la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,80, è nelle corde del match. Non è da escludere neanche un Ribaltone, in quota a 6,50, così come una rete dalla panchina, a 2,50, poiché sia Ancelotti che Gasperini daranno fondo alle loro rose. (ANSA).