Inizia oggi la terza sosta della stagione per gli impegni delle nazionali

Dopo quella di settembre e quella di ottobre, inizia oggi la terza sosta della stagione per gli impegni delle nazionali, l'ultima del 2023. I calciatori saranno impegnati per le prossime due settimane e torneranno a giocare per i rispettivi club nel weekend del 25 e del 26 novembre.