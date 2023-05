Iniziata Italia-Nigeria del Mondiale U20: il rossonero Eletu sfida Baldanzi

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Nigeria Under 20, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale Under 20. Le due squadre inserite nel gruppo D hanno entrambe vinto nel primo turno: l'Italia ha battuto 3-2 il Brasile, la Nigeria ha vinto 2-1 contro la Repubblica Dominicana.

Italia (4-4-2) - Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Giovane, Guarino; Prati, Casadei, Baldanzi, Faticanti; Ambrosino, Pafundi. A disposizione: Zacchi, Sassi, Turicchia, Pisilli, Montevago, Fiumano, Fontanarosa, Lipani, Esposito, Degli Innocenti. Commissario tecnico: Nunziata.

Nigeria (4-3-3) - Aniagboso; Agbalaka, Ogwuche, Bameyi, Fredrick; Daga, Eletu, Samson Lawal; Salim Lawal, Muhammad, Sunday. A disposizione: Nwosu, Utoblo, Njoku, Haliru Sarki, Nnadi, Domingo, Abdullahi, Ibrahim, Emmanuel, John. Commissario tecnico: Bosso.