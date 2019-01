Insigne, espulso per fatti di Koulibaly

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Se a San Siro contro l'Inter non fosse successo ciò che è successo a Koulibaly, non credo che io mi sarei fatto espellere. A volte per il nervosismo perdo un po' la testa, so che devo controllarmi di più". A un mese dalla gara di San Siro contro i nerazzurri Insigne e il Napoli tornano a sfidare il Milan: l'attaccante azzurro, in un'intervista a Dazn, ricorda così il rosso rimediato in quella gara segnata nello stadio dai cori razzisti a Koulibaly e fuori dagli scontri che portarono alla morte di Belardinelli. "Higuain? Non lo sento da tempo. Ha fatto la sua scelta, in bocca al lupo" dice dell'ex compagno di squadra che ha appena lasciato il Milan. Quanto a Ancelotti, Insigne racconta di avere "un ottimo rapporto, lui ce l'ha con tutti. Ho sempre voluto lavorare con lui, perché ha vinto tanto e l'ho sempre stimato. Il cambio di ruolo? Me lo propose dopo la sconfitta contro la Samp, è stata una sua intuizione e io mi sono messo subito a disposizione".