Insigne, Sarri alla Juve? E' tradimento

(ANSA) - FIRENZE, 5 GIU - ''Sarri alla Juve? Questa scelta ci farà male, sono napoletano e conosco i napoletani e il loro pensiero su questo argomento, per noi sarebbe un tradimento. Speriamo che cambi idea''. Così Lorenzo Insigne sul possibile trasferimento del suo ex allenatore al club bianconero. ''Sarri al Napoli ha dato tanto, dispiace pensarlo su quella panchina - ha aggiunto Insigne dal ritiro della Nazionale - In ogni caso lui è un professionista, vuol tornare in Italia e quella sarà una sua scelta anche se non è ancora ufficiale''.