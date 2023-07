Instancabile Reijnders: ben 54 presente con l'AZ nella stagione 2022-2023

Come riporta il sito ufficiale del Milan, l'AZ Alkmaar ha disputato 54 partite nella stagione 2022/23 e Tijjani Reijnders non ne ha saltata neanche una: 54 presenze per un totale di oltre 4800 minuti stagionali giocati tra tre diverse competizioni. Eredivisie, KNVB beker (la coppa nazionale olandese) e un lungo cammino in Conference League, partito dalle qualificazioni e arrivato fino alle Semifinali. Dal 21 luglio 2022, contro i bosniaci del Tuzla City in Conference League, al 28 maggio 2023, ultima giornata di campionato contro il PSV Eindhoven, Reijnders è stato sempre presente e instancabile.