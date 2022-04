Insulti a Koulibaly, il Senegal: "Solite tristi abitudini di alcuni tifosi dell'Atalanta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche la Federcalcio del Senegal interviene sugli insulti razzisti di cui è stato oggetto Kalidou Koulibaly nella gara vinta ieri dal Napoli in casa dell'Atalanta e che sono già stati pubblicamente condannati anche dalla Dea. La FSF lo fa con una serie di tweet a sostegno del proprio capitano: "Come da loro tristi abitudini, alcuni tifosi bergamaschi, dell'Atalanta, hanno ripetuto ancora una volta le loro sciocchezze umane pronunciando insulti spregevoli e razzisti rivolti al nostro capitano e leader Kalidou Koulibaly.

Questi idioti senza cervello non devono avere posto in uno stadio. Forza Kalidou, il popolo senegalese ti sostiene con tutto il cuore e si presenta come un solo uomo per essere orgoglioso del tuo coraggio, della tua fierezza, della tua esemplarità e della tua appartenenza alla nostra razza e al nostro Paese. Capitano coraggioso, non ti raggiungeranno mai. L'hai detto tu stesso durante il ricevimento al Palazzo della Repubblica dopo la nostra vittoria della Coppa d'Africa: "Siamo uccisi ma non disonorati". Il Senegal e l'Africa sono orgogliosi di te. Sei l'irrefrenabile difensore del nostro colore, della nostra identità e della nostra cultura. Ecco perché sei più bello e più forte".